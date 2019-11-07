Son Dakika Haberleri: AA Bölge Müdürü Şahin'den Başkan Aktaş'a ziyaret
Son Dakika Güncel AA Bölge Müdürü Şahin'den Başkan Aktaş'a ziyaret

AA Bölge Müdürü Şahin'den Başkan Aktaş'a ziyaret

6 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Halil Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

AA Bölge Müdürü Şahin'den Başkan Aktaş'a ziyaret, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Halil Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.


Ziyarette AA'nın çalışmaları hakkında Aktaş'a bilgi veren Şahin, AA foto muhabirlerinin Türkiye'nin dört bir köşesinden drone ile çektiği fotoğrafların yer aldığı "Gökyüzünden Türkiye" kitabını takdim etti.

Başkan Aktaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şahin'e çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, Alinur Aktaş, Halil Şahin, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:00 Kaynak: AA
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