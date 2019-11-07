AA Bölge Müdürü Şahin'den Başkan Aktaş'a ziyaret
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Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Halil Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:00 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Halil Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.
Ziyarette AA'nın çalışmaları hakkında Aktaş'a bilgi veren Şahin, AA foto muhabirlerinin Türkiye'nin dört bir köşesinden drone ile çektiği fotoğrafların yer aldığı "Gökyüzünden Türkiye" kitabını takdim etti.
Başkan Aktaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şahin'e çalışmalarında başarılar diledi.
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