Son Dakika Haberleri: AA Bölge Müdürü Şahin'den, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'a ziyaret
Son Dakika Güncel AA Bölge Müdürü Şahin'den, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'a ziyaret

AA Bölge Müdürü Şahin'den, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'a ziyaret

6 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Halil Şahin, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ı ziyaret etti.

AA Bölge Müdürü Şahin'den, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'a ziyaret, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Halil Şahin, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ı ziyaret etti.

AA'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Şahin, Aslan'a AA foto muhabirlerinin Türkiye'nin dört bir köşesinden drone ile çektiği fotoğrafların yer aldığı "Gökyüzünden Türkiye" kitabını takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslan ise, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, Tacettin Aslan, Halil Şahin, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:44 Kaynak: AA
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