AA Bölge Müdürü Şahin'den, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'a ziyaret
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Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Halil Şahin, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:44 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Halil Şahin, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ı ziyaret etti.
AA'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Şahin, Aslan'a AA foto muhabirlerinin Türkiye'nin dört bir köşesinden drone ile çektiği fotoğrafların yer aldığı "Gökyüzünden Türkiye" kitabını takdim etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslan ise, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.
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