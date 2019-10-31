Son Dakika Haberleri: AA Bölge Müdürü Şahin'den, Bursa Garnizon Komutanı Sabuncu'ya ziyaret
Son Dakika Güncel AA Bölge Müdürü Şahin'den, Bursa Garnizon Komutanı Sabuncu'ya ziyaret

AA Bölge Müdürü Şahin'den, Bursa Garnizon Komutanı Sabuncu'ya ziyaret

17 dakika önce

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Halil Şahin, Bursa Garnizon ve Gemlik Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkezi Komutanı Albay Sacit Sabuncu'yu ziyaret etti.

AA Bölge Müdürü Şahin'den, Bursa Garnizon Komutanı Sabuncu'ya ziyaret, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Halil Şahin, Bursa Garnizon ve Gemlik Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkezi Komutanı Albay Sacit Sabuncu'yu ziyaret etti.

AA'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Şahin, Sabuncu'ya AA'nın yıllığını takdim etti.

Albay Sabuncu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı, Halil Şahin, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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