AA Bölge Müdürü Şahin'den, Bursa Garnizon Komutanı Sabuncu'ya ziyaret
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Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Halil Şahin, Bursa Garnizon ve Gemlik Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkezi Komutanı Albay Sacit Sabuncu'yu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:04 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Halil Şahin, Bursa Garnizon ve Gemlik Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkezi Komutanı Albay Sacit Sabuncu'yu ziyaret etti.
AA'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Şahin, Sabuncu'ya AA'nın yıllığını takdim etti.
Albay Sabuncu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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