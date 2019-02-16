Aa Bölge Müdürü Şekerci'nin Acı Günü
59 dakika önce
Anadolu Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Hüseyin Yahya Şekerci'nin babası Zekeriya Şekerci, tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında vefat etti.
Anadolu Ajansı Erzurum
Bölge Müdürü Hüseyin Yahya Şekerci'nin babası Zekeriya Şekerci, tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında vefat etti.
Diyaliz tedavisi gören Şekerci, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Şekerci'nin cenazesi, yarın Elazığ
'da toprağa verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:52 Kaynak: AA
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