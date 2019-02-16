Son Dakika Haberleri: Aa Bölge Müdürü Şekerci'nin Acı Günü

Aa Bölge Müdürü Şekerci'nin Acı Günü

59 dakika önce

Anadolu Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Hüseyin Yahya Şekerci'nin babası Zekeriya Şekerci, tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında vefat etti.

Aa Bölge Müdürü Şekerci'nin Acı Günü, System.String[]
Anadolu Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Hüseyin Yahya Şekerci'nin babası Zekeriya Şekerci, tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında vefat etti.

Diyaliz tedavisi gören Şekerci, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Şekerci'nin cenazesi, yarın Elazığ'da toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:52 Kaynak: AA

Fırat Üniversitesi, Erzurum, Anadolu Ajansı, Güncel
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