AA Bölge Müdürü Yıldırım'dan, Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin'i makamında ziyarette etti.
Ziyarette, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin bilgi alan Yıldırım, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Gültekin'e çalışmalarında başarılar dileyen Yıldırım, AA'nın " Türkiye'nin Beyaz Kıta Yolculuğu" adlı kitabını da hediye etti.
Kaynak: AA
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