AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy, Bursa İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'ı ziyaret etti - Son Dakika

AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy, Bursa İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'ı ziyaret etti
12.11.2020 12:01
Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz'ı ziyaret etti.
Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz'ı ziyaret etti.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette Yavuzyılmaz, AA'nın yaptığı çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili Aksoy'dan bilgi aldı.
Ziyaret sonunda Aksoy, Yavuzyılmaz'a, AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye ederek, albüme ilişkin bilgi sundu.
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