AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan AK Parti İl Başkanı Çalışkan'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan AK Parti İl Başkanı Çalışkan'a ziyaret

29.04.2022 10:09
AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan AK Parti İl Başkanı Çalışkan'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ı ziyaret etti.

Aksoy, AK Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyaretinde, AA'nın çalışmaları ve bölge genelinde yürüttüğü faaliyetler hakkında Çalışkan'a bilgi verdi.

Çalışkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy, ziyaret anısına AK Parti İl Başkanı Çalışkan'a AA'nın hazırladığı "100 Yıllık Türkiye" kitabını takdim etti.

YORUMLAR
500
Son dakika politika: AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: '20 yıldır yaptığımız gibi aziz milletimize yakışır daha nice hizmetlerle davamızla birlikte sürdüreceğiz' Son dakika politika: AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: '20 yıldır yaptığımız gibi aziz milletimize yakışır daha nice hizmetlerle davamızla birlikte sürdüreceğiz' Esgin müjdeyi verdi: 'Mustafakemalpaşa'ya 400 milyon TL bor yatırımı' Esgin müjdeyi verdi: 'Mustafakemalpaşa'ya 400 milyon TL bor yatırımı'

Anadolu Ajansı, Erdinç Aksoy, AK Parti, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan AK Parti İl Başkanı Çalışkan'a ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
10:11 Dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 75,1 arttı: 8 milyar 169 milyon dolar
10:04 Rusya, Ukrayna'da Afganistan'dan çok asker kaybetti: Telefon dinlemeleri gerçek sayıyı ortaya çıkardı
10:01 Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler yaşandı? Züleyha aldığı telefonla neyi öğrendi?
09:59 Hülya Avşar'dan 3 yıl sonra 'Sen Aşk Mısın?' şarkısı
09:59 Cenaze başında yumruk yumruğa kavga
09:56 Üreticilere destek ödemesi bugün hesaplara aktarılacak
09:54 Sedat Peker'e yakın isimlerden "tik tak" paylaşımları: Seçim öncesi yeni videolar mı geliyor?
09:35 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat elindeki delillerle ne yaptı?
09:34 Fenerbahçe'nin önemli futbolcuları Mesut Özil ve Ozan Tufan'a af çıkmadı
09:34 Twitter'ı satın alan Elon Musk, 4 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 10:15:35. #1.13#
SON DAKİKA: AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan AK Parti İl Başkanı Çalışkan'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement