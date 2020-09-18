AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan Başsavcı Şen'e ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen'i makamında ziyaret etti.

Aksoy ziyarette, AA'nın çalışmaları hakkında Şen'e bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren başsavcı Şen de AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda Aksoy, Başsavcı Şen'e, AA tarafından hazırlanan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümü ile AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını takdim etti.