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AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Çoban'a ziyaret - Son Dakika

AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Çoban'a ziyaret

16.12.2021 16:30
AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Çoban'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban'a ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban'a ziyarette bulundu.

Aksoy, ziyarette Anadolu Ajansının bölge genelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında Çoban'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çoban ise kurumun çalışmalarını takip ettiklerini belirterek, ajans personeline başarılar diledi.

Aksoy, ziyaret anısına Çoban'a AA'nın hazırladığı "100 Yıllık Türkiye" kitabını takdim etti.

AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Çoban'a ziyaret

Anadolu Ajansı, Cuma Çoban, Cumhuriyet, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Çoban'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Çoban'a ziyaret - Son Dakika
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