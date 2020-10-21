AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy, Mudanya Kaymakamı Sözer'i ziyaret etti - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'i ziyaret etti.
Kaymakamlık binasında gerçekleşen ziyarette Sözer, AA'nın çalışmalarını takip ettiğini ve beğendiğini dile getirdi.
Aksoy da AA'nın çalışmalarıyla ilgili Sözer'e bilgi verdi.
Ziyaret sonunda Aksoy, Sözer'e AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye ederek, albüme ilişkin bilgi sundu.
- Kaynak: AA
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