Son Dakika Haberleri: AA Bursa Bölge Müdürü Coşkun'dan Vali Canbolat'a ziyaret
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AA Bursa Bölge Müdürü Coşkun'dan Vali Canbolat'a ziyaret

45 dakika önce

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Cemal Coşkun, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

AA Bursa Bölge Müdürü Coşkun'dan Vali Canbolat'a ziyaret, System.String[]
Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Cemal Coşkun, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.
Bölge Müdürlüğü görevine yeni başlayan Coşkun, ziyarette Canbolat'a, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Canbolat da AA'nın başarılı haberlerini takip ettiklerini belirterek, Coşkun'a görevinde başarılar diledi.
Coşkun, ziyaretin sonunda Canbolat'a, AA foto muhabirlerinin Türkiye'nin dört bir köşesinden drone ile çektiği fotoğrafların yer aldığı "Gökyüzünden Türkiye" kitabını takdim etti.
Anadolu Ajansı, Cemal Coşkun, Türkiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:56 Kaynak: AA
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