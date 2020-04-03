AA çalışanı Emine Konuk'un acı günü - Son Dakika

AA çalışanı Emine Konuk'un acı günü
6 saat önce
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünde yayıncı olarak görev yapan başmuhabir Emine Konuk'un kardeşi, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünde yayıncı olarak görev yapan başmuhabir Emine Konuk'un kardeşi, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Konuk'un 44 yaşındaki kardeşi Şükrü Konuk, dün iş yerinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Konuk'un naaşı, Yukarı Tekke Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Koranavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe korunarak düzenlenen cenaze törenine Konuk'un ailesi, AA Sivas Bürosu çalışanları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 01:06 Kaynak: AA
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