Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen çiftin nikahını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıyarken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin , AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici nikah şahidi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AA çalışanlarından Fatma Esma Arslan ve Cem Özdel evlendi - Son Dakika

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