AA çalışanlarından Fatma Esma Arslan ve Cem Özdel evlendi - Son Dakika
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AA çalışanlarından Fatma Esma Arslan ve Cem Özdel evlendi

09.10.2022 20:54

Anadolu Ajansı (AA) Afrika Haberleri Editörlüğünde Başmuhabir Fatma Esma Arslan, hayatını, Kıdemli Foto Muhabiri Cem Özdel ile birleştirdi.

Anadolu Ajansı (AA) Afrika Haberleri Editörlüğünde Başmuhabir Fatma Esma Arslan, hayatını, Kıdemli Foto Muhabiri Cem Özdel ile birleştirdi.

Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen çiftin nikahını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıyarken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici nikah şahidi oldu.

Törene, çiftin mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

Evlilik cüzdanını Arslan'a veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, çifte mutluluklar diledi.

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Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Esma Arslan, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AA çalışanlarından Fatma Esma Arslan ve Cem Özdel evlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AA çalışanlarından Fatma Esma Arslan ve Cem Özdel evlendi - Son Dakika
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