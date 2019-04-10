Son Dakika Haberleri: Aa Çalışanlarının Çabaları Takdire Şayandır"

Aa Çalışanlarının Çabaları Takdire Şayandır"

1 saat önce

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal'in talimatlarıyla kurulan ve canları pahasına dünyanın birçok yerinde hizmet veren, yayıncılık anlayışıyla dünyaya örnek olan Anadolu Ajansı çalışanlarının çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır.

Aa Çalışanlarının Çabaları Takdire Şayandır
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal'in talimatlarıyla kurulan ve canları pahasına dünyanın birçok yerinde hizmet veren, yayıncılık anlayışıyla dünyaya örnek olan Anadolu Ajansı çalışanlarının çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır." dedi.

Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde, AA'nın 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA'nın hem üniversite hem Edirne hem de ülkenin sesini dünyanın dört bir yanına ilettiğini ifade eden Tabakoğlu, şöyle devam etti:

"6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal'in talimatlarıyla kurulan ve canları pahasına dünyanın birçok yerinde hizmet veren, yayıncılık anlayışıyla dünyaya örnek olan Anadolu Ajansı çalışanlarının çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır.

Gayretli çalışmalarıyla ülkemiz haberciliğinin yıldızını dünyada parlatan Anadolu Ajansının, ülkemiz ve Edirne ile birlikte üniversitemizin de güçlü sesi olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Üstün başarılarıyla şehrimize önemli değerler katan Anadolu Ajansı ekibine, başarılarının devamını diliyorum. Anadolu Ajansının nice yıllara ulaşması dileğiyle."

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ile Rektörlük Özel Kalem Müdürü ve Basın Danışmanı Öğretim Görevlisi Kıvanç Ada'nın da yer aldığı ziyarette, Rektör Tabakoğlu, AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran'a çini anı tabağı armağan etti.

Bölge Müdürü Baran da ziyaret için teşekkür ederek, AA'nın, Türkiye'nin dünyadaki gür ve güçlü sesi olmaya devam edeceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:45 Kaynak: AA
Trakya Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Ajansı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş İngiliz Ekonomisi Şubat Ayında Beklentinin Üzerinde Büyüdü Mazbatasını Alan CHP'li Belediye Başkanı Tekbirlerle Göreve Başladı Kaza Anında Kamyonette Bulunan Bebek Yola Fırladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 17:29:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aa Çalışanlarının Çabaları Takdire Şayandır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]