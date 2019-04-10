Aa Çalışanlarının Çabaları Takdire Şayandır"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal'in talimatlarıyla kurulan ve canları pahasına dünyanın birçok yerinde hizmet veren, yayıncılık anlayışıyla dünyaya örnek olan Anadolu Ajansı çalışanlarının çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal'in talimatlarıyla kurulan ve canları pahasına dünyanın birçok yerinde hizmet veren, yayıncılık anlayışıyla dünyaya örnek olan Anadolu Ajansı çalışanlarının çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır." dedi.



Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde, AA'nın 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



AA'nın hem üniversite hem Edirne hem de ülkenin sesini dünyanın dört bir yanına ilettiğini ifade eden Tabakoğlu, şöyle devam etti:



"6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal'in talimatlarıyla kurulan ve canları pahasına dünyanın birçok yerinde hizmet veren, yayıncılık anlayışıyla dünyaya örnek olan Anadolu Ajansı çalışanlarının çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır.



Gayretli çalışmalarıyla ülkemiz haberciliğinin yıldızını dünyada parlatan Anadolu Ajansının, ülkemiz ve Edirne ile birlikte üniversitemizin de güçlü sesi olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Üstün başarılarıyla şehrimize önemli değerler katan Anadolu Ajansı ekibine, başarılarının devamını diliyorum. Anadolu Ajansının nice yıllara ulaşması dileğiyle."



Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ile Rektörlük Özel Kalem Müdürü ve Basın Danışmanı Öğretim Görevlisi Kıvanç Ada'nın da yer aldığı ziyarette, Rektör Tabakoğlu, AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran'a çini anı tabağı armağan etti.



Bölge Müdürü Baran da ziyaret için teşekkür ederek, AA'nın, Türkiye'nin dünyadaki gür ve güçlü sesi olmaya devam edeceğini kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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