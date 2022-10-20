AA Çevre Forumu'nda medyanın doğal afetlere yaklaşımı tartışıldı (2)

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, "Güçlü, bilgili, sorgulayan, eğiten, topluma bilgi veren bir medya, aslında iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılmasına katkı sağlıyor." dedi.

Anadolu Ajansının (AA), iklim krizi ve çevre konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle düzenlediği Çevre Forumu, "Çevre ve iklim krizlerinin anlatısını yeniden şekillendirmek" ana temasıyla İstanbul'da devam ediyor.

Forumun "Medya'nın Doğal Felaketlere Yaklaşımı" oturumunda konuşan Prof. Dr. Tolunay, "kendiliğinden oluşuyormuş" şeklinde anlaşılması sebebiyle artık "doğal afet" kavramını kullanmadıklarını, "doğal kaynaklı afet" demeyi tercih etmeye başladıklarını söyledi.

İklim değişikliğine bağlı yaşanan aşırı hava olaylarının arttığına işaret eden Tolunay, 2021'de 1000'den fazla aşırı hava olayı yaşandığını, bunların en başında da fırtınaların geldiğini dile getirdi.

Doğanay Tolunay, Türkiye'de kayda giren afetlerde sürekli artış olduğunu aktararak, "2021 yılında gerçekleşen 1000'den fazla afet olayı, bugüne kadar kayıtlı tarihteki en fazla aşırı hava olayı kaydı." dedi.

İklim değişikliğine bağlı aşırı hava olaylarının sayısının, şiddetinin, süresinin, etki alanının ve sıklığının artacağını öngördüklerini ve buna karşı "afet risk azaltımı" yapılması gerektiğini belirten Tolunay, bunda da medyaya çok büyük sorumluluklar düştüğünü vurguladı.

Tolunay, orman yangınlarının 10-15 dakikada çok geniş alanlara yayıldığını söyleyerek, yangının çıkış nedenlerinin azaltılması gerektiğinin altını çizdi.

Önlem alınsa da iklim tehlikelerinin devam edeceğine işaret eden Tolunay, bu nedenle uyum çalışmaları yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Tolunay, medyanın aşırı hava olaylarında sonradan olaya dahil olduğunu kaydederek, geçen yılki yangınların ardından medyanın bu yıl "orman yangınlarına hazırlıklı mıyız?" konusunu gündeme getirdiğini aktardı.

Tolunay, medyanın toplumun iklim değişikliğine, aşırı hava olaylarına ya da afetlere hazırlıklı olmasını sağladığını belirterek, "Güçlü, bilgili, sorgulayan, eğiten, topluma bilgi veren bir medya, aslında iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılmasına katkı sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Medya ve MEB'e sorumluluk düşüyor"

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da AA'nın bir süredir çevre konusunda güzel adımlar attığını ve bunun değerli olduğunu söyledi.

Ataç, bundan 7-8 yıl önce iklim değişikliği konuları konuşulduğunda kimsenin ilgilenmediğini belirterek, artık dünyada farklı bir döneme girildiğini vurguladı.

Yeni iklim koşullarına göre çocukların ve ebeveynlerin eğitilmesi gerektiğini kaydeden Ataç, bu konuda medyaya ve Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) çok fazla sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Ataç, afet sırasında insanların ne yapabileceğinin öğretilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Doğa ne yazık ki sabırlı. Ama bir noktaya geldikten sonra da çok acımasız. Biz hiçbir şekilde doğayla başa çıkamayız." dedi.

Pakistan'da meydana gelen sellere atfen orada bir "ekosistem hizmetinin yok olduğunu" kaydeden Ataç, "Başka birilerinin yaptığının bedelini orada Pakistan ödüyor. Batı'nın da çok umurunda." ifadesini kullandı.

"Afetler konusunda kullanılan dil önemli"

İspanya EFE Ajansı İklim Direktörü Arturo Larena da ülkesinin orman yangınlarıyla savaşma konusunda büyük bir geçmişinin olduğunu belirtti.

İki yıldır en yüksek sayıda orman yangınıyla karşı karşıya olduklarını aktaran Larena, yangınlardan insan kaynaklarını kullanarak kurtulmanın mümkün olmadığına işaret etti.

Larena, doğal afet konularının medyanın gündemine dahil edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, ayrıca bu bilgileri paylaşmaları gerektiğini söyledi.

Çevre Haberleri Editörlüğü'nü kurması ve Çevre Forumu'nu düzenlemesi dolayısıyla AA'yı tebrik eden Larena, medyanın bu forumdan bahsetmesi gerektiğini vurguladı.

Arturo Larena, doğal afetlerin sayısının 2030 itibarıyla yüzde 40 oranında artabileceğinin altını çizdi.

EFE'nin yapılanması ve çevre çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşan Larena, çevre konusunda geniş içerik yaratmaya ve farkındalığı artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Larena, çevre ve afetler konusunda kullanılan dilin çok önemli olduğunu belirterek, "Biz manşetlerin dünyayı değiştirebileceğini düşünüyoruz." dedi.

İspanya'da da kuraklık sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Larena, kuraklıkla ilgili yaptıkları haberlerin sayısının geçen yıla göre bu yıl 2 kat arttığını kaydetti.