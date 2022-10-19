AA Çevre Forumu yarın İstanbul'da yapılacak - Son Dakika
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AA Çevre Forumu yarın İstanbul'da yapılacak

19.10.2022 11:38
AA Çevre Forumu yarın İstanbul'da yapılacak

Anadolu Ajansının (AA), iklim krizi ve çevre konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle düzenlediği Çevre Forumu, "Çevre ve iklim krizlerinin anlatısını yeniden şekillendirmek" ana temasıyla yarın İstanbul'da yapılacak.

Anadolu Ajansının (AA), iklim krizi ve çevre konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle düzenlediği Çevre Forumu, "Çevre ve iklim krizlerinin anlatısını yeniden şekillendirmek" ana temasıyla yarın İstanbul'da yapılacak.

Çevre ve iklim sorunlarında yeni bir medya dili oluşmasının gerekliliği, uluslararası haber ajanslarının küresel farkındalığı artırması, geleneksel ve yeni medya kuruluşlarına düşen görevler, çevre duyarlılığının yeni haber sahalarında takibi gibi konuların tarafsız bir şekilde tartışılması ve medya-çevre ilişkisinin sağlıklı bir zemine oturtulması hedefiyle düzenlenen AA Çevre Forumu, Bakırköy'deki Renaissance Polat İstanbul Otel'de gerçekleştirilecek.

Forum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajıyla açılacak.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktör Yardımcısı Ovais Sarmad'ın konuşma yapacağı forumun açılışına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da video mesajla katılacak.

Yerli ve yabancı sivil toplum örgütü ve uluslararası kuruluş temsilcileri, politikacı, akademisyen ve medya temsilcilerinin konuşmacı olarak yer alacağı forumun ilk oturumu AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın moderatörlüğünde, "İklim Değişikliğinde Medyanın Sorumluluğu" başlığı altında düzenlenecek.

"Sürdürülebilir Kalkınma için Temiz Enerji", "Medyanın Doğal Afetlere Yaklaşımı", "İklim Krizi ve Sorumluluk Paylaşımı" başlıklı oturumlarla devam edecek forumda, iklim değişikliği, enerji, medyanın iklim değişikliğine bakışı ve çevre eğitimi gibi konular mercek altına alınacak.

Forumun konuşmacıları arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bulunuyor.

AA Çevre Forumu'nun kapanış konuşmasını ise Sıfır Atık Projesi'nin öncüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yapması öngörülüyor.

AA Çevre Forumu'nun uluslararası katılımcıları arasında Portekiz'in eski Avrupa İlişkileri Bakanı ve siyaset bilimci Bruno Macaes, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktör Yardımcısı Ovais Sarmad, İtalyan haber ajansı ANSA'nın Genel Müdürü Stefano de Alessandri, uluslararası haber ajansı AP'nin Küresel İklim ve Çevre Editörü Peter Prengaman ve İspanyol haber ajansı EFE'nin İklim Direktörü Arturo Larena da yer alıyor.

AA Çevre Forumu, "https://environment.aa.com.tr" internet adresi üzerinden kayıt yaptırılarak canlı takip edilebilecek.

Kaynak: AA
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İklim Değişikliği, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AA Çevre Forumu yarın İstanbul'da yapılacak - Son Dakika

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