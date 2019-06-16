AA'dan açıklama: "AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur.
20 dakika önce
AA'dan açıklama: "AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:22 Kaynak: AA
AA'dan açıklama: "AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye
'de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır."
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