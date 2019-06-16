Son Dakika Haberleri: AA'dan açıklama: "AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur.
Son Dakika Güncel Haber

AA'dan açıklama: "AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur.

20 dakika önce

AA'dan açıklama: "AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur.

AA'dan açıklama:
AA'dan açıklama: "AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye'de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:22 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan küstah Türkiye çıkışı Sosyal medyada büyük tepki çeken video: Atatürk, mülteciydi Tarihi yayına saatler kala Küçükkaya'dan ilginç açıklama: Yapamazsam kınarsınız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatçılar döviz satın alırken kambiyo vergisi ödemeyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 23:42:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AA'dan açıklama: "AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]