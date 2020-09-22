AA'dan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'na ziyaret - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na AA'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" adlı kitap ile "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümü takdim edildi.

AA muhabiri Ferdi Uzun'u makamında kabul eden Başkan Çerçioğlu, AA tarafından hazırlanan ve 100 yıllık habercilik birikiminin yer aldığı kitap ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadar Türkiye'nin bütün cumhurbaşkanlarına ilişkin seçki fotoğraflardan oluşan albümü inceledi.

Çerçioğlu, her iki çalışmanın da arşiv niteliği taşıdığını ve yakın tarih açısından büyük kıymete sahip olduğunu belirterek, emeği geçenleri kutladı.