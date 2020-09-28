AA'dan Aydın Valisi Aksoy'a ziyaret - Son Dakika

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a AA'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" adlı kitap ile "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümü takdim edildi.

AA muhabiri Ferdi Uzun'u makamında kabul eden Vali Aksoy, AA tarafından hazırlanan ve 100 yıllık habercilik birikiminin yer aldığı kitap ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin tüm cumhurbaşkanlarına ilişkin seçki fotoğraflardan oluşan albümü inceledi.

Aksoy, emeği geçenlere teşekkür etti.