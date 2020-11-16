AA'dan Bulgaristan Ulusal Haber Ajansına taziye mesajı - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Bulgaristan Ulusal Haber Ajansı (BTA) Genel Müdürü Maksim Minçev'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek başsağlığı dileklerini iletti.

Kazancı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Minçev'i, AA ve BTA arasındaki iş birliği ve ilişkileri geliştirme adına sağladığı büyük katkılarla hatırlayacağım. Minçev, hem bölgesel hem de uluslararası basın kuruluşlarında saygıdeğer bir kişilik olarak derin iz bıraktı." ifadesini kullandı.

AA'nın bu zor zamanlarda Minçev'in ailesinin acısını paylaştığını kaydeden Kazancı, desteğe hazır olduğunu bildirdi.

Kazancı, BTA ekibine taziyelerini sundu.

ABNA'dan başsağlığı mesajı

Diğer taraftan Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA) Genel Müdürü Armela Krasniqi de başsağlığı dileklerini ileterek "ABNA, BTA Genel Müdürü Maksim Minçev'in ani ölümünden ötürü sarsıldı. ABNA, hem çok iyi bir dostunu, hem de her zaman denge, eşitlik ve gelişimi destekleyen önemli bir sesi kaybetti." açıklamasında bulundu.

Krasniqi, Minçev'in ailesine de taziye dileklerini ileterek "Minçev, bizim sadece hayalini kurabileceğimiz işler başardı. Onunla seyahatlerimizi hiç unutmayacağız ve onu hep özleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Minçev için başsağlığı dileklerini iletenler arasında Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbabakn Boyko Borrisov da yer aldı.

Maksim Minçev

Ukrayna'da Basın Yayın bölümünden mezun olan Minçev, 2013 yılından bu yana BTA'nın Genel Müdürlüğünü yürütüyordu.

Minçev, 2016 yılında Dünya Haber Ajansları Konseyi Genel Sekreterliğine seçilmişti.

BTA ekibi tarafından yayımlanan mesajda, 67 yaşındaki Minçev'in yakalandığı bir hastalığın yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.