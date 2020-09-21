AA'dan Düzce Valisi Atay'a ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Düzce muhabiri Ömer Ürer, Düzce Valisi Cevdet Atay'ı ziyaret ederek, "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını takdim etti.

Vali Atay'ı makamında ziyaret eden ürer, AA'nın kentte yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ürer, ziyarette Atay'a AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" ve "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" kitaplarını hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atay ise Ürer'e çalışmalarında başarı diledi.