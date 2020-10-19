AA'dan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürü Orhan Canbulatel, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Ali İhsan Kabakcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Canbulatel, ziyarette Kabakcı'ya AA'nın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kabakcı ise Kayseri'nin spor potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu söyledi.

Kayseri'ye özellikle su sporlarına ilişkin yatırımların yapılması gerektiğini belirten Kabakcı, bunun için kentteki yöneticilerle el birliğiyle çalışacaklarını ifade etti.