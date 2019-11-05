Son Dakika Haberleri: AA'dan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'a ziyaret
Son Dakika Güncel AA'dan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'a ziyaret

AA'dan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'a ziyaret

6 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ı ziyaret etti.

AA'dan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'a ziyaret, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ı ziyaret etti.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette Çalışkan, AA'nın önemli bir kurum olduğunu belirterek, "AA, haberleriyle Türk ve dünya basınında önemli bir kamu hizmeti gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun da İstanbul'daki çalışmalar ve AA'nın 100. yıl vizyonu hakkında bilgi verdi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, ziyaret sonunda Coşkun'a, "15 Temmuz Kıyam (Et) Gecesi ve Milli Vuruş" kitabı ile "Emniyet Müdürlüğü Şehitleri" ve "Projeler" albümlerini hediye etti.

Coşkun da AA'nın "Gökyüzünden Türkiye", "Türkiye'nin Kültür Hazineleri" ve "Yükselen Afrika" kitaplarını, Emniyet Müdürü Çalışkan'a takdim etti.

Mustafa Çalışkan, Anadolu Ajansı, Cemal Coşkun, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:48 Kaynak: AA
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