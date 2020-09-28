AA'dan Manisa Valisi Karadeniz'e ziyaret - Son Dakika

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e AA'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" adlı kitap takdim edildi.

AA muhabiri Ahmet Bayram'ı makamında kabul eden Vali Karadeniz, AA tarafından hazırlanan ve 100 yıllık habercilik birikiminin yer aldığı kitabı inceledi.

Karadeniz, Anadolu Ajansının yayınlarını yakından takip ettiğini, bu tür eserlerin arşiv niteliği taşıdığını ve yakın tarih açısından büyük kıymete sahip olduğunu belirterek emeği geçenleri kutladı.