AA'dan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Ünal'a ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Ünal'a AA'nın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Sansar, görevine yeni başlayan Ünal'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Sansar, AA'nın kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" ve "15 Temmuz Darbe Yargılamaları" kitaplarını Rektör Ünal'a takdim etti.

AA'nın 100. yılını kutlayan Ünal ise Kovid-19 salgını döneminde üniversitede yaptıkları eğitim hakkında bilgiler verdi.