AA'dan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç'a ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ı ziyaret ederek, "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" kitabını takdim etti.

İsa Sansar, ziyarette Başsavcı Kılıç'a AA'nın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansının Kurtuluş Savaşı'nda "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu belirten İsa Sansar, 13 dilde yayın yapan AA'nın 100 yıllık tecrübesiyle güvenilir haberin kaynağı olmayı sürdürdüğünü söyledi.

İsa Sansar, ziyarette Kılıç'a, AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız", "15 Temmuz Darbe Yargılamaları" kitapları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla boş kalan önemli sokak ve meydanlardan fotoğraflar içeren "Karantina Lockdown" adlı fotoğraf albümünü takdim etti.

AA'nın 100. yılını kutlayan Başsavcı Kılıç ise başarılar diledi.