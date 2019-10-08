Son Dakika Haberleri: AA'dan Samsun Emniyet Müdürü Urhal'a ziyaret
Son Dakika Güncel AA'dan Samsun Emniyet Müdürü Urhal'a ziyaret

AA'dan Samsun Emniyet Müdürü Urhal'a ziyaret

1 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı makamında ziyaret etti.

AA'dan Samsun Emniyet Müdürü Urhal'a ziyaret, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı makamında ziyaret etti.

Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi'yle Malatya Emniyet Müdürüyken Samsun Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Urhal, İsa Sansar'ı kabul etti.

İsa Sansar, Urhal'a yeni görevinde başarılar dileyerek AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Urhal ise AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, başarılarının devamını diledi.

Ömer Urhal, İsa Sansar, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsun silahla yaralama şüphelinden gazeteciye ben sana neden çekiyorsun diye soruyor muyum
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek Milli Savunma Bakanlığı'ndan "komando" paylaşımı: Engel tanımaz aşarız AK Partili İBB Meclis üyesi Duran'dan İmamoğlu'na: Yenikapı'da şov yaptınız ama sizin meclis üyeniz kullanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 18:55:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AA'dan Samsun Emniyet Müdürü Urhal'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]