AA'dan Samsun Valisi Zülkif Dağlı'ya ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Samsun Valisi Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti.

İsa Sansar, ziyarette Dağlı'ya, "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" ve "Türkiye ve dünyada 100 yıl" kitaplarını takdim etti.

Anadolu Ajansının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsatan Sansar, AA'nın 100 yıllık tecrübesiyle güvenilir haberin kaynağı olduğunu vurguladı.

Vali Dağlı ise AA'nın çalışmalarını takdirle yakından takip ettiğini ifade etti.

Ziyarette Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Volkan Toptaş da bulundu.