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AA'dan Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'a ziyaret

6 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ı ziyaret etti.

AA'dan Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'a ziyaret, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ı ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Kubilay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA'nın başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini anlatan Kubilay, göreve yeni başlayan Coşkun'a çalışmalarında başarılar diledi.

İlçedeki çalışmalar hakkında bilgi veren Kubilay, daha sonra Coşkun'a "Sultanbeyli Tarihi" isimli kitabı hediye etti.

Coşkun da AA'nın İstanbul'daki çalışmaları ve kurumun 100. yıl vizyonu hakkında bilgi verdiği Kubilay'a AA yayınlarından çıkan kitapları takdim etti.

Mustafa Fehmi Kubilay, Anadolu Ajansı, Sultanbeyli, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:52 Kaynak: AA
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