AA'dan Türkiye ve dünyanın 100 yılına ışık tutan önemli eser - Son Dakika

AA'dan Türkiye ve dünyanın 100 yılına ışık tutan önemli eser

Anadolu Ajansı (AA), Türkiye'nin ve dünyanın 100 yılına ışık tutmak için "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" prestij kitabını hazırladı.

AA'dan Türkiye ve dünyanın 100 yılına ışık tutan önemli eser, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA), Türkiye'nin ve dünyanın 100 yılına ışık tutmak için "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" prestij kitabını hazırladı.

Kurtuluş Savaşı'nın zor koşullarında 6 Nisan 1920'de "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" için Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA, bir asırdır günlük gelişmeleri Türkiye ve dünya kamuoyuna aktarırken, zamana tanıklık etti ve tarihe not düştü.

AA, 100 yıllık habercilik birikimiyle Türkiye ve dünyada yaşananları içeren önemli bir kitaba imza attı.

"Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" ismi verilen kitapta, 1920'den bu yana Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar belgeleriyle sunulurken, siyaset, ekonomi, kültür-sanat, bilim, teknoloji ve spor gibi birçok alanda yaşanan gelişmeler yer aldı.

"100 yılın arşivi" niteliğindeki eser, önemli olayların kronolojik iz düşümünü, çarpıcı ve bazıları ilk kez kullanılan fotoğraflarla gözler önüne seriyor.

Anadolu Ajansı Yayınları tarafından yayımlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı, "1920-1929 Dönemi Mücadele, Kuruluş ve Düzen İnşası", "1930-1939 Dönemi Genç Cumhuriyet'in Atılım Dönemi ve İkinci Dünya Savaşı'na Giden Yol", "1940-1949 Dönemi Savaş Çağında Denge Arayışı", "1950-1959 Dönemi Türkiye'de Yeni Dönem", "1960-1969 Dönemi Demokrasiye Darbe ve Menderes'in İdamı", "1970-1979 Dönemi Kıbrıs, İç Siyaset ve Yükselen Soğuk Savaş", "1980-1989 Dönemi Askeri Darbenin İç Siyasete Etkisi ve Soğuk Savaş'ın Sonu", "1990-1999 Dönemi Soğuk Savaş'ın Sonu ve Yeni Dünya Düzeninde Türkiye" ve "2000-2009 Dönemi AK Parti'li Yıllar", "2010-2020 Dönemi Arap Baharı Bölgesel Krizler Çağı" bölümlerinden oluşuyor.

"AA, en önemli sermayesi 'güvenilirlik' ve geleceğe dönük ülküsüyle tarihe not düşmeye devam ediyor"

Kitabın önsözü, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı tarafından kaleme alındı.

AA'nın, Türkiye'nin ilk milli haber ajansı olmasının gururuyla 100. yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kazancı, "milli ve mukaddes mücadele" Kurtuluş Savaşı'nın zor koşullarında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de çok gerekli bir ihtiyacın karşılanması için kurulan AA'nın, bir asırdır Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu vurguladı.

Kazancı, Kurtuluş Savaşı'nda yüklendiği önemli görevle milli şuurun oluşmasına katkı sağlayan ve gurur verici tarihi bir geçmişe sahip Ajansın, kendini sürekli yenileyen dinamik yapısıyla bugün de dünyanın en etkin haber ajanslarından biri olduğunun altını çizdi.

Bir asırlık habercilik birikimiyle Türkiye'nin dış dünyaya yansıyan yüzü konumundaki AA'nın, 100 yıllık haber serüveni içerisinde yalnızca günlük gelişmeleri Türkiye ve dünya kamuoyuna aktarmakla kalmadığını, zamana tanıklık ettiğini belirten Kazancı, şunları kaydetti:

"Tecrübe ve değişimlerin yaşandığı tarih sürecinde, kuruluşundaki ilkelerden bir an bile sapmayan, bugüne kadar başarıyla büyüyüp gelişen ve bir dünya markasına dönüşen AA, en önemli sermayesi 'güvenilirlik' ve geleceğe dönük ülküsüyle tarihe not düşmeye devam ediyor."

Kitapta, tarihe tanıklığın görülebileceğini vurgulayan Kazancı, "Ülkemiz ve dünyada yaşanan önemli olayların geçmişten bu yana bir asırlık iz düşümünü sunuyor. Tarih alanında araştırmacılara kolaylık sağlayacağını düşündüğüm titiz bir gayretin ürünü bu zaman dizininin hazırlanmasında katkısı olan arkadaşlarıma teşekkür ederken, Cumhuriyetimizin tarihiyle adeta özdeş olan kuruluşumuzun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Savaşı, Anadolu Ajansı, Kazancı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 11:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA'dan Türkiye ve dünyanın 100 yılına ışık tutan önemli eser - Son Dakika

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