Son Dakika Haberleri: Aa'dan Vali Balcı'ya Ziyaret

Aa'dan Vali Balcı'ya Ziyaret

1 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Tokat Valisi Ozan Balcı'yı ziyaret etti.

Aa'dan Vali Balcı'ya Ziyaret, System.String[]
Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Tokat Valisi Ozan Balcı'yı ziyaret etti.

Ziyarette Balcı, yürütülen Spor Tokat, Eğitim Tokat ve Sosyal Destek Tokat projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Vali Balcı, projelerin daha etkili olabilmesi için çalışmalarını geliştirerek devam ettireceklerini kaydetti.

Sansar da AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:24 Kaynak: AA

Samsun, Anadolu Ajansı, Tokat, Balcı, Güncel
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