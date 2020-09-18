AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'den DÜ Rektörü Karakoç'a ziyaret - Son Dakika

Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Karakoç'u makamında ziyaret etti.

Gültekin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile DÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Karakoç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Karakoç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yapan AA çalışanlarına başarı diledi.

Bölge Müdürü Gültekin de AA'nın çalışmaları hakkında Karakoç'a bilgi verdi, yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Gültekin Rektör Karakoç'a AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını takdim etti.