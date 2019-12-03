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AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'den İl Sağlık Müdürü Tekin'e ziyaret

6 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Cihan Tekin'i ziyaret etti.

AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'den İl Sağlık Müdürü Tekin'e ziyaret, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Cihan Tekin'i ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Tekin görüşmede, Diyarbakır gibi kadim bir kentte görev yapacak olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "İldeki sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, vatandaşların en iyi şekilde sağlık hizmetinden yararlanması için çalışacağım." dedi.

Gültekin de AA'nın çalışmaları hakkında bilgi vererek, Tekin'e yeni görevinde başarılar diledi.

Erdem Gültekin, Anadolu Ajansı, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:54 Kaynak: AA
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