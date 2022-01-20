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AA, Donbas'ın Zolote bölgesindeki cephe hattını görüntüledi - Son Dakika

AA, Donbas'ın Zolote bölgesindeki cephe hattını görüntüledi

20.01.2022 13:28
AA, Donbas'ın Zolote bölgesindeki cephe hattını görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA), Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan Zolote cephesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerini görüntüledi.

Anadolu Ajansı (AA), Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan Zolote cephesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerini görüntüledi.

Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalara sahne olan Zolote cephesi, Donbas'ın Lugansk bölgesinde bulunuyor. Çatışmaların sıcak noktalarından biri olan Zolote, 2014'ten beri iki grup arasında temas hattı durumunda.

Hava sıcaklığının eksi 12'ye kadar düştüğü bölgede, cephedeki askerler kışın çetin şartlarında nöbetlerine devam ediyor. Cephede gün içinde bir çatışma yaşanmazken, askerler düzenli olarak devriye geziyor ve dürbünlerle bölgeyi gözetliyor.

Rusya ile Batı arasındaki gerginliğin arttığı dönemde, gözler, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu kontrolündeki bölge arasında bulunan cephe hattındaki ve iki ülkenin sınırındaki hareketliliğe çevrildi.

Bölgedeki gerginliğin savaşa dönüşmemesi için diplomatik girişimler sürerken, cephe hattında ve sınır boyunca askeri hareketlilikler tüm dünya tarafından dikkatle izleniyor.

Donbas krizi

Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde, Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AA, Donbas'ın Zolote bölgesindeki cephe hattını görüntüledi
AA, Donbas'ın Zolote bölgesindeki cephe hattını görüntüledi
AA, Donbas'ın Zolote bölgesindeki cephe hattını görüntüledi
AA, Donbas'ın Zolote bölgesindeki cephe hattını görüntüledi

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Anadolu Ajansı, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA, Donbas'ın Zolote bölgesindeki cephe hattını görüntüledi - Son Dakika


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