AA Editör Masası
AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün soru sorması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA
Serdar Karagöz, Anadolu Ajansı, Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Bakan Akar - Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.