Bakan Akar - Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması - Son Dakika
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Bakan Akar - Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması

01.08.2022 10:54

AA Editör Masası AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün soru sorması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA Editör Masası

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün soru sorması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

YORUMLAR
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ABD, teröristbaşı için taziye paylaştı! Bakan Hulusi Akar tepki gösterdi: Hatırlayınca üzülecekler ABD, teröristbaşı için taziye paylaştı! Bakan Hulusi Akar tepki gösterdi: Hatırlayınca üzülecekler Tahıl yüklü ilk gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti (2) Tahıl yüklü ilk gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti (2)
Kaynak: AA

Serdar Karagöz, Anadolu Ajansı, Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar - Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Akar - Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması - Son Dakika
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