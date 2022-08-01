İlk kez oy kullanacak genç seçmenle anket yapıldı! İlk sırada ne AK Parti ne de CHP var

Kendisini mehdi ilan etti, üstelik müritleri bile var! Paylaştıkları videolar skandal

Meclis'teki oturuma AK Parti ve MHP'nin yanı sıra bir muhalefet partisi de katılmadı

Kaynak: AA

Serdar Karagöz, Anadolu Ajansı, Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Akar - Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.