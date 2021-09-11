AA editör yardımcısı Çelik ve başmuhabir vekili Güder'in mutlu günü - Son Dakika

Nikah törenine çiftin ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

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