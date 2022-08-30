ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- AA ekibi cephe hattındaki Siversk ilçesinde yıkımı görüntüledi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta cephe hattında yer alan Siversk ilçesi çatışmaların en derinden hissedildiği yerlerden biri

Harabe kenti andıran ilçede, cephe hattındaki çatışmalar nedeniyle günlük hayat da son bulmuş durumda

(Mustafa Deveci/Siversk) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- "Şanlı ordunun mili gururu": Atak helikopteri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz helikopteri ihtiyacı için geliştirilen T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopterleri, göreve çıkmadan önce hassas bir bakım ve kontrol sürecinden geçiriliyor

(Yalçın Çelen/Isparta) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fosil yakıtlara destek, iklim taahhütlerine rağmen iki katına çıktı

Dünyanın en büyük enerji üretici ve tüketicisi konumundaki 51 ekonomide, geçen yıl petrol ürünleri sektörüne 302,7 milyar dolar, elektrik sektörüne 209,3 milyar dolar, doğal gaza 166 milyar dolar ve kömüre 19,2 milyar dolar sübvansiyon sağlandı

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

4- Kırtasiyeciler, okul alışverişine yönelik "merdiven altı ürün" uyarısında bulundu

Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Vecdet Şendil:

"Veliler merdiven altı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünlerden uzak durmalı"

"Bu yıl bir çanta ortalama 600 ila 800 liraya dolacak. Alım gücüne ve tercihlere göre farklı ürün fiyatları bulunuyor"

(Deniz Çiçek Palabıyık/Ankara)

5- İzmirli dalgıçlar "vira bismillah" öncesi "hayalet ağ" temizledi

İzmir'in Karaburun ilçesinde dalış turizmi için batırılan "Alaybey" yolcu vapurunun etrafını saran yaklaşık 50 metrelik hayalet ağlar dalgıçlar tarafından 2 saatlik çalışma sonucu sudan çıkarıldı

Dalış eğitmeni Hamdullah Aras:

"Balıkçıların sert kayalıkların, batıkların olduğu yerlere ağ atmamaları gerekiyor. Daha derinlerde dalış yapılamadığı için oradaki hayalet ağlar ömür boyu avlanmaya devam ediyor"

(Halil Fidan-Serdar Alakuş/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Genç para basketbolcular ay-yıldızlı formayı giyebilmek için çalışıyor

Engelli basketbolcu Mustafa Hasırcık: "Spora başladıktan sonra kendi işlerimi daha hızlı yapar oldum"

Burak Aygan: "En büyük hayalim ülkem adına bir gün olimpiyatlarda yarışmak"

(Fatih Gazioğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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