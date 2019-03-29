Aa Ekibi İsrail Ordusunun Gazze Sınırına Yaptığı Yığınağı Görüntüledi - Siderot

TURGUT ALP BOYRAZ / MUSTAFA DEVECİ - İsrail ordusu, Filistinlilerin 1976'dan bu yana andıkları "Toprak Günü"nün 43. yıl dönümü öncesi abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına askeri yığınak yaptı.

TURGUT ALP BOYRAZ/ MUSTAFA DEVECİ - İsrail ordusu, Filistinlilerin 1976'dan bu yana andıkları "Toprak Günü"nün 43. yıl dönümü öncesi abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına askeri yığınak yaptı. ?



Toprak Günü'nün 43. yıl dönümü olması sebebiyle Filistinlilerin yarın Gazze sınırında geniş katılımlı barışçıl gösteriler düzenlemesi bekleniyor.



Gösterilerin yapılacağı Gazze sınırının İsrail tarafında yoğun askeri hareketlilik dikkati çekiyor.



AA ekibi, Toprak Günü öncesi, Gazze sınırının İsrail tarafında yer alan Siderot kentine yakın bir bölgedeki askeri yığınağı görüntüledi.



İsrail ordusunun bölgeye çok sayıda tankın yanı sıra zırhlı araç ve iş makinesi konuşlandırdığı görüldü.



Gözdağı mı savaş hazırlığı mı?



Bölgeye çok sayıda tank ve zırhlı araç yerleştirilmesi "İsrail savaşa mı hazırlanıyor?" sorusunu akıllara getirirken, yerel basın bunu Toprak Günü öncesi Gazze'deki Filistinli gruplara "gözdağı" olarak yorumladı.



Bunun yanı sıra İsrail güçleri Gazze sınırına giden bölgelerdeki bazı yolları beton bariyerlerle trafiğe kapattı.



İsrail ordusu gökyüzüne yerleştirilen balon kameralarla 24 saat bölgeyi izlerken, Gazze sınırının sıfır noktasındaki keskin nişancı kulübelerinde de askerlerin hazır bulunduğu gözlendi.



Netanyahu: Büyük çaplı savaş son seçenek



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Gazze sınırında konuşlu İsrail askeri güçlerini ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu.



Gazze sınırındaki askeri birliklere takviye gönderdiklerini vurgulayan Netanyahu, "Son günlerde, konuşlu güçlerimizin daha da güçlendirilmesi, daha fazla askeri aracın gönderilmesi ve büyük çaplı bir savaşa hazır olunması talimatını vermiştim." dedi.



"Büyük çaplı bir savaşa girmek zorunda kalmaları durumunda bundan çekinmeyecekleri" tehdidinde bulunan Netanyahu, "Diğer tüm seçenekleri tükettikten sonra bütün İsrail vatandaşları bilsin ki eğer geniş çaplı bir savaşa girmek zorunda kalırsak buna güçlü bir şekilde gireriz." diye konuştu.



"Kendimiz ve Filistinliler için farklı bir durum istiyorum"



Bölgede askeri hareketlilik artarken, Gazze'ye en yakın Yahudi yerleşim birimlerinden biri olan Nahal Oz'da günlük hayat devam ediyor.



İsrail ile Gazze arasında yaşanan gerilimden etkilendiği belirtilen Nahal Oz'un basın sözcüsü Yael Lachvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede zaman zaman tansiyonun yükselmesi nedeniyle olumsuzluklar yaşadıklarını belirtti.



Filistinliler ile İsraillilerin yan yana yaşayabileceklerine inandığını ve savaş seçeneğinin gündeme gelmemesini dilediğini söyleyen Lachvani, "Burada sükünet ve barış ümit ediyoruz. Kendimin, çocuklarımın ve sınırın diğer tarafındaki Filistinlilerin farklı bir duruma sahip olmasını istiyorum. Çünkü hiç kimsenin buna benzer bir güvenlik sorunu altında yaşamasına ihtiyacı yok." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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