AA ekibi, Kiev'de yurtta mahsur kalan Türk öğrenciyi büyükelçiliğe ulaştırdı - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de mahsur alan Türk öğrenciyi, tahliye trenine binmek üzere Türk elçiliğine ulaştırdı.

5 senedir Ukrayna'da bulunan İbrahim Oruk, Rusya'nın saldırılarının başlamasının ardından Kiev'den ayrılmak istese de başarılı olamadı. Ailesi, öğrenciyle irtibat kuramayınca AA Genel Müdürlüğünü arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine Kiev'de görev yapan AA ekibi, verilen adrese giderek İbrahim Oruk'u alıp Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğine götürdü. Oruk ve elçilik binasına ulaşan diğer Türk vatandaşlarının, Büyükelçiliğin hususi vagon ayarladığı trenle Kiev'den ayrılması bekleniyor.

Büyükelçilik yolunda AA muhabirine konuşan Oruk, "Savaş başladığında ilk gün evdeydim. Daha sonrasında siren sesleri çalmaya başladı ve bomba sesleri geldi. Sonrasında eski kaldığım yurdun altında sığınak olduğunu öğrendim. Oraya gittim. Daha sonrasında çıkmaya çalıştım, fakat imkanlar olmadı." dedi.

Büyükelçiliğin tahliye tren ve otobüslerine dair mesajlarını gördüğünü anlatan Oruk, "Fakat taksi ve otobüsler çalışmıyordu. Çalışan taksiler de 100-200 TL'lik yere 300 dolar istemeye başladılar. O yüzden gidemedik. Şu anda sizler bizleri götürüyorsunuz. Bunun için minnettarım, teşekkür ederim." diye konuştu.

"Askerler ters kelepçe yaptı"

Daha önce bir kez tren garına gitmeye çalıştığını anlatan Oruk, "Gara giderken 2 arkadaşım da vardı benle beraber, bir de şoför. Bizi indirdiler, ondan sonra Ukraynalı olmasına rağmen şoförün kafasına vurdular. Şoförün kafasından zaten kan geliyordu. Ardından ben cebimden pasaportu çıkarmaya çalışınca beni ters kelepçe yaptılar. Ondan sonra evraklarımızı gösterdikten sonra bizi tekrar saldılar ve yurda dönmek zorunda kaldık." ifadesini kullandı.

"5-10 saniye sonra kapılar titremeye, camlar kırılmaya başladı"

Oruk, saldırıların şiddetine ilişkin, "2 Mart gecesi 2 tane üst üste bomba patladı. Yurdumuzda da etkisini hissettirdi. Önce bir ışık geldi, biz anlamadık, uzak olduğunu düşündük. Ancak 5-10 saniye sonra kapılar titremeye, camlar kırılmaya başladı. Ama biz sığınakta olduğumuz için bir şey hissetmedik. Daha sonrasında bomba seslerini duyduk." dedi.

BM rakamlarına göre, 24 Şubat'ta başlayan savaşta bugüne kadar Ukrayna'da 227 sivil öldü ve 525 kişi yaralandı.

Ancak Ukraynalı yetkililer ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.

BM Mülteci Ajansı da 1 milyondan fazla insanın Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçtığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 9 bin 653 olduğunu söylemişti.