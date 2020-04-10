İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanmalarının ardından tedavileri tamamlanan hastalar, alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan ve tedavilerinin ardından hastalığı yenerek taburcu edilenlerin sayısı her geçen gün artıyor.



Anadolu Ajansı muhabirleri de İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi olan ve iyileşen hastaları özel izinle odalarında görüntüledi.

Taburcu edilen hastaların odalarından ayrılırken hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadığı gözlendi.