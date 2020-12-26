AA ekibi, Libya'daki Türk askeri hastanesini görüntüledi (2) - Son Dakika

AA ekibi, Libya'daki Türk askeri hastanesini görüntüledi (2)

26.12.2020 13:34

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Libya Görev Komutanlığı tarafından idare edilen başkent Trablus'taki "Mitiga Askeri Hastanesi", tam donanımlı yapısı ve uzman doktor kadrosu ile Libya'nın güvenlik ekiplerine sağlık hizmeti veriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Libya Görev Komutanlığı tarafından idare edilen başkent Trablus'taki "Mitiga Askeri Hastanesi", tam donanımlı yapısı ve uzman doktor kadrosu ile Libya'nın güvenlik ekiplerine sağlık hizmeti veriyor.

TSK, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya hükümeti ile geçen yıl Kasım ayında imzalanan "Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası" kapsamında Libya'daki eğitim, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürüyor.

En modern ve teknolojik cihazlarla donatılmış Mitiga Askeri Hastanesi'nde, TSK'nın uzman doktor ve sağlık görevlileri tarafından Libyalı asker, polis ve güvenlik görevlilerine 7 gün 24 saat sağlık hizmeti veriliyor.

Acil servis, poliklinik, görüntüleme merkezi, ameliyathane, yoğun bakım, eczane, laboratuvar, diş ve yatarak tedavi bölümlerinin yer aldığı hastanede, 13 farklı branşta 16 uzman doktor görev yapıyor.

Başkent Trablus'taki hastaneyi görüntüleyen AA ekibi, sağlık personelinden bilgi aldı ve Libyalı hastalarla görüştü.

13 farklı branşta 16 uzman doktor görev yapıyor

Mitiga Askeri Hastanesi'nin, acil servis, poliklinik ve yatarak tedavi hizmetleri veren bir sağlık kuruluşu olduğunu kaydeden hastanenin idare amiri, buradaki donanım ve imkanları şöyle anlattı:

"Burada 13 farklı branşta 16 uzman tabip görev yapmaktadır. Hastanemizde, mikrobiyoloji ve biyokimya laboratuvarının yanı sıra PCR laboratuvarımız da mevcuttur. Ameliyathanemizde iki ameliyat salonumuz, yoğun bakımımızda da üç yoğun bakım yatağımız var. Bununla birlikte radyoloji servisimizde ultrason cihazımız, röntgen cihazımız, bilgisayarlı tomografi ve MR cihazımız mevcut. Burada Libya'da, Libya halkına ve askerlerine 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermeye devam etmekteyiz."

Ameliyat ve cerrahi teçhizat açısından hastanenin her türlü imkana sahip olduğunu ifade eden, hastanenin kalp damar cerrahisi uzmanı, "Hastalara gerekli tüm tıbbi müdahaleler eksiksiz bir şekilde ve zamanında yapılabilmekte. Burada komutanlarımız da sağ olsunlar her anlamda bize destek olmakta." dedi.

"Buradaki doktorlar sayesinde ayağım kesilmekten kurtuldu"

Libyalı polis memuru Nasır Muhtar Gebi (33), bir organize suç örgütüne karşı Trablus'ta yürüttükleri bir operasyon sırasında ateş açılması sonucu yaralanan ayağının, buradaki Türk doktorların müdahalesi sayesinde kesilmekten kurtulduğunu kaydetti.

Trablus Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan Gebi, Mitiga Hastanesi'ne gelmeden önce gittiği sağlık kuruluşlarının hepsinin ayağının kesilmesi gerektiğini bildirdiklerini söyleyerek, başına gelen olayı şöyle anlattı:

"Baskına çıkmıştık ve o sırada ayağımdan vuruldum. Trablus Merkez Hastanesi, Ebu Selim ve Zaviye Hastanelerine gittim. 'Umut yok, ayağın kesilmesi lazım' dediler. Ardından bu hastaneye nakledildim. Önce Allah'ın sonra buradaki doktorların sayesinde ayağım ameliyat edildi. Buradaki hijyen, ilgi ve alakaları ve tedavileri bakımından tüm ekibe teşekkür ediyorum. Üç defa ameliyat oldum. Önce dış platin takılmıştı. Geçen cuma günü iç platin için üçüncü ameliyatı oldum. Allah'a şükür ameliyatlar başarılı geçti, her şey yolunda gidiyor."

Libyalı polisin ameliyatını takip eden hastanenin ortopedi uzmanı da, ayağın parmak hisleri gibi yaşamsal fonksiyonlarının sağlandığını ve hastanın şu an koltuk değnekleri ile yürümeye başladığını aktardı. Ortopedi uzmanı, 3-4 hafta sonra kırıkların kaynamasıyla Gebi'nin eski sağlığına tamamen kavuşacağını aktardı.

"Sağlığına kavuşan personelin tekrar görevine dönmesi bizim için gurur kaynağıdır"

Öte yandan hastanenin başhekimi de, TSK personelinin buradaki faaliyetleri ve misyonuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Mitiga Hastanesi olarak görevimiz, devletimiz ile meşru Libya hükümeti arasında imzalanan savunma ve güvenlik iş birliği anlaşmaları çerçevesinde Libyalı meslektaşlarımızla birlikte 7/24 kesintisiz sağlık hizmet vermektir. Ameliyat ettiğimiz, tedavi ettiğimiz ve daha sonra sağlığına kavuşan personelin tekrar görevine dönmesi bizim için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağıdır."

Hastanede koronavirüs önlemlerinin de kapsamlı bir şekilde uygulandığını belirten yetkililer, yatılı hastaların tümünün önce gerekli testlerden geçirildiğini aktardı.

AA ekibi, Libya'daki Türk askeri hastanesini görüntüledi (2)
AA ekibi, Libya'daki Türk askeri hastanesini görüntüledi (2)
AA ekibi, Libya'daki Türk askeri hastanesini görüntüledi (2)
AA ekibi, Libya'daki Türk askeri hastanesini görüntüledi (2)

Trablus, Ankara, Libya, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA ekibi, Libya'daki Türk askeri hastanesini görüntüledi (2) - Son Dakika


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