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AA ekibi, Mali'deki Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastaneyi görüntüledi - Son Dakika

AA ekibi, Mali'deki Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastaneyi görüntüledi

05.02.2022 14:03

Bamako şehir görüntüsü Diamadia Koulou Hastanesi'nden genel detaylar Poliklinik detayı BAMAKO - Mali'de cunta yönetiminin demokratik seçimleri 5 yıl erteleme kararı nedeniyle Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından ülkeye uygulanan yaptırımlar, ekonomiye olumsuz yansıdı.

Bamako şehir görüntüsü

Diamadia Koulou Hastanesi'nden genel detaylar

Poliklinik detayı BAMAKO - Mali'de cunta yönetiminin demokratik seçimleri 5 yıl erteleme kararı nedeniyle Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından ülkeye uygulanan yaptırımlar, ekonomiye olumsuz yansıdı. Yaptırımlar nedeniyle maddi açıdan zor günler yaşayan vatandaşlar, Kovid-19 ile mücadele etmeye çalışıyor. Başkent Bamako'da Kovid-19 geçiren vatandaşlar, Diamadia Koulou Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

AA ekibi, Mali'deki Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastaneyi görüntüledi
AA ekibi, Mali'deki Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastaneyi görüntüledi
AA ekibi, Mali'deki Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastaneyi görüntüledi

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Batı Afrika, Poliklinik, Bamako, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA ekibi, Mali'deki Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastaneyi görüntüledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AA ekibi, Mali'deki Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastaneyi görüntüledi - Son Dakika
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