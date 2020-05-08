AA ekibi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin Kovid-19'la mücadelesini görüntüledi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA ekibi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin Kovid-19'la mücadelesini görüntüledi (1) - Son Dakika

AA ekibi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin Kovid-19'la mücadelesini görüntüledi (1)

6 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı alan hastalara uygulanan prosedürü ve tedavi sürecini görüntülerken, salgına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarının da bir gününe tanıklık etti.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı alan hastalara uygulanan prosedürü ve tedavi sürecini görüntülerken, salgına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarının da bir gününe tanıklık etti.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olan adı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin verilmesiyle değişen hastanede, Kovid-19 salgınına karşı hummalı bir çalışma yürütülüyor.

AA ekibi de yoğun mesai harcanan hastanede uygulanan prosedüre, tedavi sürecine ve salgınla mücadele kapsamında özverili ve fedakarca hizmet veren sağlık çalışanlarının bir gününe tanıklık etti.

Yoğun bakım ünitesi dahil 1555 yatak kapasiteli hastanede, yeniden yapılmasının ardından 30 Mart'ta hizmete açılan yeni binada Kovid-19 tanısı alan hastaların tedavisi yapılırken, diğer hizmet binasının iki servisinde öteki branşlarda hizmet veriliyor.

Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, hastanenin acil servisine Kovid-19 şüphesiyle başvuran kişilerin ateş ölçümleri yapılıyor ve riskli olanlar enfeksiyon polikliniğine yönlendiriliyor.

Hastalara, en son ne zaman yurt dışına çıktığı, Kovid-19 tanısı alan yakını olup olmadığı, varsa onunla temasının sorulduğu poliklinikte, kişilerin ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi solunum yolu enfeksiyonu bulgularının olup olmadığı öğreniliyor.

Bu şikayetlerden herhangi biri bulunan ya da tomografi ve PCR testindeki ölçümleri riskli olan kişilerden, numune odasında Kovid-19 testi için boğazdan ve burundan sürüntü örneği alınıyor.

Sürüntü örneklerinin alındığı çubuk, bir kite yerleştirilip soğuk zincir taşıma çantasına konulup hastanenin bünyesindeki laboratuvarda incelenip, bir gün sonra sonuçlandırılıyor.

Hastanede 19 Nisan'da kurulan laboratuvarda günde 700 Kovid-19 testi ve hastaların vücut direncinin ölçüldüğü interlökin-6 testi de yapılıyor.

Sağlık çalışanları canı gönülden hizmet ediyor

Hastaların tahlil sonuçları ve klinik durumları da baz alınarak tedavi süreçlerinin evde ya da hastanede devam etmesine karar veriliyor. Hastanede yatarak tedavi görmeyecek kişiler, gerekli ilaçları temin edildikten sonra 14 günlük izolasyon süreçlerini tamamlamaları için evlerine gönderiliyor.

Tedavinin hastanede verilmesi kararlaştırılan hastalar, kendileri için ayrılan servislerde ya da yoğun bakım bölümlerinde, klinik durumlarına göre değişen sürelerde tedavi görüyor.

Çoğunlukla yeterli nefes alamayan Kovid-19 hastalarının bulunduğu yoğun bakım servislerinde çalışan görevli personel, hastanın odasına acil durumların dışında belirli saatlerde rutin kontroller için giriyor.

Bu süreçte doktor, hemşire ve hasta bakıcılar, bulaşma riskine karşı N95 maske, üzerine cerrahi maske, bone, gözlük, siperlik, yapacağı işleme göre 4 kata kadar eldiven, tulum ve çizme giyerek önlem alıyor.

Hastanın odasından çıktıktan sonra kendi adına olan gözlüğü ve siperliği dezenfektan kutusuna, diğer koruyucu ekipmanları ise tıbbi atık kutusuna atan sağlık çalışanları, yakınlarının refakat edemediği hastalara ailelerinin yokluğunu hissetmemeleri ve sağlıklı günlerine dönmeleri arzusuyla canı gönülden hizmet ediyor.

Kovid-19 ile mücadele döneminde hastanenin farklı birçok alanında görev yapan personel, hastaların tamamını iyileştirip sevdiklerine kavuşturmak için fedakarca çalışmaya devam ediyor.

"Devletin bizi malzemesiz bırakmaması önümüzü çok açtı"

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinin Türkiye'de yayılacağını önceden fark ederek 4 Mart'ta hazırlıklar yapmaya başladıklarını, dikim evlerinde maske ve koruyucu kıyafet ürettiklerini, koronavirüslü hastaların taşınacağı sedyeleri yaptıklarını ve sağlık çalışanlarının kıyafetlerinin hijyeni için çamaşırhane kurduklarını söyledi.

Bu süreçte devletin aklını ve milletin aşkını gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Gürbüz, şöyle devam etti:

"Bu tabiri çok seviyoruz biz. Çünkü gecenin 01.30'unda Sayın Sağlık Bakanı ile video konferans şeklinde 1-2 defa toplantı yaptığımızı hatırlıyorum. Bakandan, bakanlıktan, il sağlık müdürlüğünden, grup başkanlığından, hastanemiz yönetiminden, çevremizdeki ilçe belediye başkanlıklarına kadar herkes inanılmaz bir şekilde devletin vakurluğu ve aklı çerçevesinde bize lojistik hizmet sundu. Ne gerekiyorsa sağlandı. Zaten bu hastanenin, belirlenen süreden erken açılmasının da en büyük nedeni buydu. Siz bu kadar ağır şartlar altında bu kadar kısa zamanda mümkün değil açamazsınız. Yoğun bakım ünitelerini kurmak bile çok kolay bir iş değildi. Devletin bu konudaki ciddi tutumu, bizi hiçbir şekilde malzemesiz ve donanımsız bırakmaması önümüzü çok açtı."

Milletin göz yaşartacak kadar sevgisine mazhar olduklarını kaydeden Gürbüz, birçok kişinin sağlık çalışanlarına ikramlarda bulunduğunu belirtti.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde 800'ü doktor olmak üzere teknik personel dahil toplam 3 bin 900 kişinin çalıştığını aktaran Gürbüz, bu kişilerin sürekli çalıştığını ve topyekün hizmet verdiğini anlattı.

Türkiye'de koronavirüsün şu anda bir duraksama döneminde olduğunu ama bitmediğini ve hala çok dikkat edilmesi gereken bir sürecin olduğunu vurgulayan Gürbüz, "Yavaş yavaş normal hayata dönmeye biz de başladık ama yine de ne olursa olsun, Kovid-19 organizasyonumuz sürüyor. Yeni binada sadece Kovid-19 hastalarına bakıyoruz. Haziran ayının ortası gibi normal hastalara hizmet vermeye başlayacağız. Eski binada normal hastalara hizmet veriyoruz. Bu arada hastanede asansörlerinden yürüme yollarına kadar sahayı izole ettik. 4 Mart'tan beri acile girişleri ikiye ayırdık. Hem insanlara hizmet edeceksiniz hem faydalı olacaksınız hem başkalarına bulaşmasını engelleyip hem de insanları eğitecekseniz. Bunun için iyi bir organizasyon yapmanız lazım." ifadelerini kullandı.

"Oğlum sırtımdan sarılıyor"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Funda Şimşek de yoğun ve yorucu bir tempoda çalıştıklarını ve çok zor bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Hastaneye özgü kıyafetler giydiklerini ve mesai bitiminde kıyafetlerini değiştirdiklerini ifade eden Şimşek, eve gittiklerinde hemen duş aldıklarını, hastane kıyafetlerini balkona koyduklarını ve evde maskeli olduklarını kaydetti.

Aile üyeleriyle çok yakın olmadığını ve sosyal mesafeye dikkat ettiğini dile getiren Şimşek, "12 yaşındaki oğlum, alıştı artık 'Anne arkanı döner misin?' diyor ve bana arkadan sarılıyor. Yemeği biraz daha uzakta durarak yiyoruz. Hastalar ve hepimiz için zor bir süreç." dedi.

"Ailemle görüntülü konuşuyorum"

Yoğun Bakım Kliniği Hemşiresi Resmigül Işık ise koronavirüs sürecinde yoğun çalıştıklarını ve iftar yaparken de çalışma arkadaşlarıyla sosyal mesafeyi koruduklarını anlattı.

Beraber iftar yaptığı sağlık çalışanının Kovid-19 testinin pozitif olmasından dolayı kendini izole ettiğini dile getiren Işık, "Babam diyabet hastası ve ailem kalabalık. Onları korumak adına yaklaşık bir buçuk aydır otelde kalıyorum. O yüzden de bekledim, 7 gün oldu ve bugün hastaneye gelip PCR testi yaptırdım, takipliyim, kendimi koruyorum, vitamin alıyorum, iyi beslenmeye çalışıyorum ama ne olursa olsun temas bağışıklığımız güçlü olduğu için belirti de göstermeyebiliriz. O yüzden şimdilik bekliyoruz. İlk dönemde otel olmadan hastanenin belli alanlarında yaklaşık 15 gün kaldım sonra sağ olsun otel hizmeti verdiler. Tek kalıyorum odada. Ailemle görüntülü konuşuyorum. Zor ama alıştık bayağı uzun zaman oldu." diye konuştu.

Gözetmen hemşire İlkay Gegin de koronavirüs konusunda, insanların sosyal izolasyona dikkat etmesi gerektiğini, sosyal izolasyonun sadece restorana ya da kafeye gitmemek olmadığını, yakınlarıyla da temasa dikkat etmesi anlamına geldiğini söyledi.

Çarşı, pazar ve marketlerin kalabalık olduğunu ve insanların maske kullanmadığını belirten Gegin, babasının kemoterapi tedavisi gördüğünü ve riskli olduğu için yakın oturmalarına rağmen iki aydır babasını görmediğini ifade etti.

"Burada evimizde gibiyiz"

Hastanede korona tedavisi gören Uğur Şahin de Beşiktaş-Sarıyer minibüs hattında şoför olarak çalıştığını ve kendisinde ateş, halsizlik, duyu kaybı şikayeti üzerine hastaneye gittiğini anlattı.

Hastanede muayene olduğunu ve tomografi çekildiğini ifade eden Şahin, daha sonra eve gittiğini ama durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye tekrar gelerek Kovid-19 testi yaptırdığını ve yatarak tedavi olmaya başladığını belirtti.

Hastanede 6 gündür tedavi gördüğünü ve kendisini şu anda iyi hissettiğini vurgulayan Şahin, "Burada evimizde gibiyiz. Eski o günler bitti artık Allah'ın izniyle. Herkes rahat olsun. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ben yıllar önce, 1980'lerde Okmeydanı SSK'nın taksi durağında taksicilik yapıyordum. Buranın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Kapılardan gönderilenleri. Bir insan hastaneye tedavi olmaya 4 kişi geliyordu. Bir kişi, tahlil kuyruğu, diğerleri başka kuyruklarda. Onun için şu an öyle bir şey yok. Böyle bir hastane yapılmış. Siyasi görüşü ne olursa olsun insan nankör olmayacak. Şu hizmetleri görecek, şu emekleri görecek ona göre hareket edecek. Benim durumum çok iyi. Dostlarımız merak etmesin yakında aralarında olacağım." şeklinde konuştu.

AA ekibi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin Kovid-19'la mücadelesini görüntüledi (1)

Şehir Hastanesi, Anadolu Ajansı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 12:03 Kaynak: AA


Son Dakika

Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu         
18:32
Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum         
18:30
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? 2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?         
18:22
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı         
18:08
Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı         
18:04
Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü         
17:48
Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı         
17:44
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi         
17:44
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı         
17:31
Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi         
17:22
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi         
16:51
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi         
16:40
Bursa'da 15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı Bursa'da 15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı         
16:36
65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü 65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü         
16:34
Djibril Cisse, Fransa'da 100 gole ulaşmak için para almadan oynamaya hazır Djibril Cisse, Fransa'da 100 gole ulaşmak için para almadan oynamaya hazır         
16:32
Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı         
16:18
ABB'den Gökçek'e ABB'den Gökçek'e "kazan yangını" yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı         
16:13
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı         
16:05
Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı         
15:56
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti         
15:56
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı         
15:45
Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi         
15:33
Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler         
15:30
Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak         
15:26
Rektörün istifası akıllara Rektörün istifası akıllara "Lan ders çalış" dediği videoyu getirdi         
15:08
Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin         
15:02
Karantinada sıkılan Jennifer Aniston, koronaya el hareketi yaptığı fotoğrafla tepki gösterdi Karantinada sıkılan Jennifer Aniston, koronaya el hareketi yaptığı fotoğrafla tepki gösterdi         
14:54
Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu         
14:50
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 18:46:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AA ekibi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin Kovid-19'la mücadelesini görüntüledi (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]