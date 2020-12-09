AA ekibi Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama sürecini görüntüledi - Son Dakika

AA ekibi Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama sürecini görüntüledi

09.12.2020 11:59

Polikliniğe gelen Rus vatandaşlar Aşı olmak için kayıt yaptıranlar 68 No'lu Şehir Polikliniği Baş Hekimi Natalya Kuzenkova ile röportaj Aşı yaptırmak için gelenlerin form doldurması Rus vatandaşlarının aşılanması Aşı olanlardan Natalya Piskaryova ile röportaj Aşı yaptıranlardan İrina Uşatkina...

Polikliniğe gelen Rus vatandaşlar

Aşı olmak için kayıt yaptıranlar

68 No'lu Şehir Polikliniği Baş Hekimi Natalya Kuzenkova ile röportaj

Aşı yaptırmak için gelenlerin form doldurması

Rus vatandaşlarının aşılanması

Aşı olanlardan Natalya Piskaryova ile röportaj

Aşı yaptıranlardan İrina Uşatkina ile röportaj

AA ekibi Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama sürecini görüntüledi

68 No'lu Şehir Polikliniği Baş Hekimi Natalya Kuzenkova:

"Kovid-19'a karşı aşılanmak isteyen kişinin son ay içinde herhangi bir başka aşı yaptırmamış olması gerekiyor. Ağır hastalıkları olan, bağışıklık sistemini etkileyen ilaç içen ve ateşi olan kişiler aşı yaptıramıyor. Ayrıca aşı yaptırmak isteyenlerin enfeksiyon hastalıklarına yakalanmamış olması gerekiyor"

"Kovid-19 aşısının, grip aşısında olduğu gibi, aşının yapıldığı yerde ağrı ve şişkinliğin oluşması, ateşin çıkması, vücutta halsizliğin yaşanması gibi yan etkileri var"

MOSKOVA (AA) – DMITRI CHIRCIU - Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlayan toplu aşılama sürecini Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri görüntüledi.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak'ta tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart'ta kaydedildiği ülkede, Kovid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" (GamKovidVak) aşı adayının vatandaşlara enjekte edilmesi süreci başkent Moskova'daki 70 klinikte geçen hafta başladı.

AA ekibi de Moskova'nın 68 No'lu Şehir Polikliniğinde uygulanan aşılama prosedürünü görüntüleyerek, Rus vatandaşlarının aşı yaptırma sürecine tanıklık etti.

Aşı olmak için başvuruda bulunanlar önce poliklinikte özel ayrılan bölümde muayene ediliyor.

Vatandaşlar, gerekli kontrollerden geçtikten sonra, toplu aşılamaya gönüllü katıldıklarına dair form doldurarak, aşı oluyor.

Aşılanma sonrası dinlenme odasında yaklaşık 30 dakika kalan kişinin sağlık durumu yeniden kontrol ediliyor, kendisini iyi hissetmesi durumunda hastaneden ayrılabiliyor.

"Aşının ikinci dozu 21 gün sonra enjekte ediliyor"

Moskova'daki 68 No'lu Şehir Polikliniği Baş Hekimi Natalya Kuzenkova, gazetecilere toplu aşılama süreciyle ilgili bilgi verdi.

Toplu aşılamanın geçen hafta başladığını anımsatan Kuzenkova, sağlık ve eğitim alanının yanı sıra resmi ve özel kurumlarda çalışan 18-60 yaş vatandaşların aşılandığını aktardı.

Aşı olmak isteyenlerin Moskova belediyesinin web sayfası üzerinden kayıt yaptığını belirten Kuzenkova, "Kovid-19'a karşı aşılanmak isteyen kişinin son ay içinde herhangi bir başka aşı yaptırmamış olması gerekiyor. Ağır hastalıkları olan, bağışıklık sistemini etkileyen ilaç içen ve ateşi olan kişiler aşı yaptıramıyor. Ayrıca aşı yaptırmak isteyenlerin, enfeksiyon hastalıklarına yakalanmamış olması gerekiyor." dedi.

Aşılamanın iki aşamadan oluştuğunu anlatan Kuzenkova, ilk etapta tek dozun, 21 gün geçtikten sonra da ikinci dozun vurulduğunu söyledi.

Aşının çok düşük derecede buzdolaplarında saklandığı bilgisini paylaşan Kuzenkova, aşılanmanın gönüllülük esasına dayandığını ve poliklinikte aşılanma kapasitesinin günlük 60 kişilik olduğunu aktardı.

"Sputnik V" aşı adayının ciddi yan etkileri olmadığını savunan Kuzenkova, "Kovid-19 aşısının, grip aşısında olduğu gibi, aşının yapıldığı yerde ağrı ve şişkinliğin oluşması, ateşin çıkması, vücutta halsizliğin yaşanması gibi yan etkileri var." şeklinde konuştu.

Natalya Kuzenkova, toplu aşılamanın önemine işaret ederek, "Beklentimiz ve amacımız ilk önce halkı korumak ve toplumda virüse karşı bağışıklık sistemi oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

"Sputnik V" aşı adayının tescil sonrası 3. faz klinik deneylerinin henüz tamamlanmadığına da dikkati çeken Kuzenkova, 3. fazda 20 binden fazla vatandaşın aşılandığını kaydetti.

"Rus yetkililerin toplu aşılama konusunda aldığı karar aceleci değil mi?" sorusunu yanıtlayan Kuzenkova, "Sputnik V" aşı adayının klinik deneylerine yeterli sayıda kişinin katıldığını ileri sürdü.

"Aşının yan etkileri, virüsten daha tehlikeli olamaz"

Aşı yaptıranlardan İrina Uşatkina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini iyi hissettiğini belirtti. Uşatkina, "Herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum. Aşıya güveniyorum. Aşıya güvenmesiydim yaptırmazdım." dedi.

Natalya Piskaryova ise çocuk hastanesinde çalıştığını ve bu nedenle aşı olmaya karar verdiğini dile getirdi.

Aşıya güvendiğini vurgulayan Piskaryova, "Aşının yan etkileri, koronavirüsten daha tehlikeli olamaz." ifadelerini kullandı.

AA ekibi Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama sürecini görüntüledi
AA ekibi Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama sürecini görüntüledi
AA ekibi Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama sürecini görüntüledi
AA ekibi Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama sürecini görüntüledi

Röportaj, Moskova, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA ekibi Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama sürecini görüntüledi - Son Dakika


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