AA ekibi Tahran'da koronavirüs hastanesini görüntüledi - Son Dakika

AA ekibi Tahran'da koronavirüs hastanesini görüntüledi

22.12.2020 11:01
AA ekibi Tahran'da koronavirüs hastanesini görüntüledi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en fazla etkilediği ülkelerden İran'daki hastanelerde sağlık çalışanlarının çetin mücadelesi devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en fazla etkilediği ülkelerden İran'daki hastanelerde sağlık çalışanlarının çetin mücadelesi devam ediyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, başkent Tahran'ın güneyindeki Rey şehrinde bulunan Firuzabadi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde yatan Kovid-19 hastalarını görüntüledi.

Ülkede 9 aydır karşı karşıya kaldıkları salgınla mücadeleyi AA muhabirine anlatan Yoğun Bakım Ünitesi Başhemşiresi Sima Tehemten, "Buradaki şartlar gerçekten çok ağır, kendi çalışma arkadaşımızı kaybettik, hastalar çok acı çekiyor. Gerçekten dehşet verici bir durumla karşı karşıyayız." dedi.

Başhemşire Tehemten, hastanede 26'sı yoğun bakımda olmak üzere yaklaşık 80 Kovid-19 hastası kabul edebildiklerini aktardı.

"Halkımız buradaki hastaları görse salgını hafife almayacaktır"

Salgının çocuk, genç ve sağlıklı ayırt etmediğini belirten Tehemten, şunları söyledi:

"Ekim ve kasım aylarında yoğun bakım bölümüne yatırdığımız 90 hastadan 70'i hayatını kaybediyordu. 25 senedir bu işteyim ve son 8-9 ayda olduğu kadar insanlara ölüm haberi vermedim. Halkımız gelip buradaki hastaları görse ve ne kadar zorluk yaşadığını bilse salgını hafife almayacaktır."

Tehemten geçen haftaya kadar hiç yerleri olmadığını ve yatan hasta vefat ettikçe yerine başka bir hasta kabul edebildiklerini dile getirdi.

Kış aylarında salgının yeniden tırmanabileceği uyarısı

Hastanenin yoğun bakım ünitesi doktoru Muhammed Emin Abbasi de salgının kış aylarında yeniden artabileceği uyarısında bulundu.

Abbasi, "Hükümet gidiş gelişleri kontrol altına almaz ve eğlence merkezleri ile toplanmaların fazla olduğu mekanları açık bırakırsa halkın hastanelere müracaatı yeniden artacaktır. Bu durumda yeniden koronavirüsün tırmandığı günlerle karşı karşıya kalacağız. Bir iki hafta önce yaşandığı gibi salgın yeniden şiddetlenir." ifadelerini kullandı.

İranlı doktor, salgının üçüncü dalgasında geçen haftaya kadar hastanelerin kapasitesinin tamamen dolu olduğunu ancak kısıtlamaların ardından müracaatların düştüğünü ifade etti.

Herkesi sağlık kurallarına uymaya çağıran Abbasi, "Halkımız sosyal mesafeye ve maske kullanımına riayet etmelidir. Biraz dikkat edersek kış aylarında yeni bir salgın dalgasıyla karşı karşıya kalmayız. Soğuk günlerde insanlar daha fazla kapalı ortamlarda yer alıyor ve hava sirkülasyonu daha azdır. Bu da salgının artmasına yol açıyor. Herkes üzerine düşeni yaparsa kış aylarını az vakayla geçiririz." dedi.

Anadolu Ajansı, Yoğun Bakım, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA ekibi Tahran'da koronavirüs hastanesini görüntüledi - Son Dakika


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