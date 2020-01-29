AA ekibi Trump'ın sözde barış planını Filistinlilere ve İsraillilere sordu (2) - Son Dakika

Batı Kudüs'teki Yafa Caddesinden detaylar

Filistinli Hazım Ebu Necip ile röportaj

İsrailli Ohayon Raphael ile röportaj

İsrailli Ariel Begin ile röportaj KUDÜS (AA) – ESAT FIRAT – ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına Filistinliler karşı çıkarken İsrailliler destek veriyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Kudüs sokaklarında ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı sözde barış planı hakkında Filistinlilere ve İsraillilere mikrofon uzattı.

ilistinli siyasi analist Fadıl Tahbub da Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelediği planın anlaşma değil bir dayatma olduğunu belirtti.

Tahbub, "Anlaşma iki taraf arasında olur. Yani Filistinliler ve diğer taraf. Ancak burada Filistinliler taraf değiller. Filistinlilerin bu anlaşmaya ne bir onayı ne de bunun üzerinde bir ittifakı mevcut." dedi.

ABD ve İsrail'in kendileriyle müttefik bazı Arap ülkelerini bu planı yürürlüğe sokmak için kullanmaya çalıştığına dikkati çeken Tahbub, "Bu plan Filistin halkına bir saldırı ve Filistin davasına yönelik apaçık bir sonlandırma planıdır. İsrail ve ABD yanlısı Arap rejimleri de Filistin halkına karşı olanların bir parçasıdır ve Arap-İslam dünyasına karşı bir ihanet içindedirler. Kudüs bu haldeyken Arap devletlerinin susması kabul edilemezdir." diye konuştu.

Filistinlilerin ABD ve İsrail'in dayatmalarına karşı güçleri dahilinde karşı çıkacağını vurgulayan Tahbub, şöyle devam etti:

"Doğrusu bu planın büyük bir kısmı uygulandı zaten. (ABD) Büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması, Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesi, Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetleri bunun uygulandığının göstergesidir. Bu apaçık bir saldırganlıktır. Bir devlet nasıl başka bir devlete saldırıyorsa bu da aynısıdır. Önemli olan ABD ve İsrail'le Filistin halkına karşı başlatılan bu saldırıyı kabul etmememizdir. Bu planın başarısızlığı için zaman ne kadar uzarsa uzasın mücadele edeceğiz."

Tahbub, bazı Arap ülkelerinin İsrail'in kuruluşundan bu yana Filistin'e ihanet içinde olduğunu dile getirerek, "Bu ihanet nedeniyle tüm Arap ülkeleri bedel ödemek zorunda kaldı. Irak, Suriye ve Lübnan'da yaşananların tamamı İsrail'in güvenliğini sağlamak içindi. İşte Kudüs ve Filistin'in yanında durmayanlar bugün bu planı destekliyorlar. Arap ülkelerinde yaşanan tüm bu yıkım, İsrail'in korunması içindir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Yahudi devleti olarak tanımlanmasının Filistin-İsrail çatışmasını başka bir evreye taşıdığını vurgulayan Tahbub, "Yahudi devleti kavramı çatışmayı bölgesel bir çatışmadan bir din savaşına çevirmektir. Bu da İslam mefhumunu Yahudi devletine karşı güçlendirecektir. Arap dünyası herhangi bir şekilde kendine gelmezse bu çatışma bir yüz yıl daha devam edecektir." diye konuştu.

"Bu yeni bir nekbedir"

Filistinli Hazım Ebu Necip ise, Trump'ın sözde barış planının Filistin halkının yaşadığı felaketlere yenisini eklediğini söyledi.

Ebu Necip, "Bizim için bu plan yeni bir Nekbe (Felaket), yeni bir Nekse'dir (toprak kaybetme). Çünkü bu ABD terörizminin liderliğinde kurulan uluslararası bir komplodur. Dünyayı yönetmeye kalkışan ABD, başkalarına kendisinin sahibi olmadığı şeyleri vermeye çalışıyor. 21. yüzyılda adeta bir apartheid yaşıyoruz. ABD, İsrail'in tavsiyelerini bir bir uyguluyor. Arap ve İslam dünyasının Filistin'i ihmali de bu Yüzyılın Anlaşması denilen planı açıklamaya yol açtı. Bu plan da tamamen siyonist İsrail rejiminin lehinedir." dedi.

Planının uygulanmasının mümkün olamayacağını belirten Ebu Necip, "Halkların iradesi her şeyin üstündedir. Zulme maruz kalan, ezilen ve özgürlük talebinde bulunan bir halk varsa bu plan uygulanamaz. Filistin halkı, direnişte ve topraklarına sahip çıkma konusunda artık çok tecrübeli bir halk. Arap ve İslami kökleriyle Filistin halkı bu topraklarda var olmaya devam edecektir. Bu plan da Filistin halkının cesetlerini ezmeden uygulanamaz." ifadelerini kullandı.