AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan İl Sağlık Müdürü Bedir'e ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Gürsel Bedir'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Tuncay Bekar, kentte uzun yıllar İl Sağlık Müdürlüğünde yöneticilik yapan ve bir süre önce İl Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Gürsel Bedir'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Bedir ile bir süre sohbet eden Bekar, AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarının yanı sıra bölgedeki faaliyetleri hakkında Bedir'i bilgilendirdi.

Gürsel Bedir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte sağlık sektöründeki çalışmalar hakkında Bekar'a bilgi verdi.