AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Kültür ve Turizm İl Müdürü Almaz'a ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'a iadei ziyarette bulundu.

Almaz'ı makamında ziyaret eden Bekar, AA'nın bölgedeki ve ajansın 100. yıl vizyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Almaz da kültür ve tarih şehri Erzurum genelinde hayata geçirdiği projeleri anlattı.

Güvenilir ve doğru haberin kaynağı olan AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Almaz, göreve geldiği günden itibaren Erzurum'a değer katmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.