AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Kültür ve Turizm İl Müdürü Almaz'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Kültür ve Turizm İl Müdürü Almaz'a ziyaret - Son Dakika

AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Kültür ve Turizm İl Müdürü Almaz'a ziyaret

6 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'a iadei ziyarette bulundu.

AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Kültür ve Turizm İl Müdürü Almaz'a ziyaret, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'a iadei ziyarette bulundu.

Almaz'ı makamında ziyaret eden Bekar, AA'nın bölgedeki ve ajansın 100. yıl vizyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Almaz da kültür ve tarih şehri Erzurum genelinde hayata geçirdiği projeleri anlattı.

Güvenilir ve doğru haberin kaynağı olan AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Almaz, göreve geldiği günden itibaren Erzurum'a değer katmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, Tuncay Bekar, Erzurum, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti
Üsküdar'da denize düşen kadının imdadına ekipler yetişti Üniversitede 'cinsel ilişki karşılığı yüksek not' skandalı patlak verdi, 2 öğretim görevlisi izne çıkarıldı Bedelli askerlik yapacak işçi kıdem tazminatı alabilecek

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:25:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Kültür ve Turizm İl Müdürü Almaz'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]