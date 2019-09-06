AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Tuğgeneral Okyar'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar'ı ziyaret etti.

Tuncay Bekar, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığına bir süre önce atanan Tuğgeneral Okyarı'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Tuğgeneral Okyar'a, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Bekar, AA'nın kuruluşu, yurt içi ve yurt dışındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Okyar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek güvenilir ve doğru haberin kaynağı olan AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.