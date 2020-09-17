AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Tunceli Valisi Özkan'a ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Bekar, ziyarette AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmaları hakkında Vali Özkan'ı bilgilendirdi.

Vali Özkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent merkezi ve ilçelerinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Ziyaret sonunda Bekar, Vali Özkan'a AA'nın "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü hediye etti.

Bekar, ardından Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek'i de ziyaret etti.

Bekar'a ziyaretlerinde, AA Erzurum Bölge Müdürlüğü Kıdemli Muhabiri Yunus Okur, AA Tunceli muhabirleri Haydar Toprakçı ve Sidar Can Eren'de eşlik etti.